A richiesta, domani sera, martedì 26 gennaio alle 21, lo Spazio culturale piemontese, replica online la conferenza "Il re galantuomo che unì l’Italia".

Nel bicentenario della nascita a parlare di Vittorio Emanuele II, sarà ance in questo secondo appuntamento Maura Aimar, esperta di Casa Savoia.

Si può partecipare dal computer o dall'app per dispositivi mobili: fai clic qui per accedere alla riunione. E' possibile gestire le impostazioni sulla privacy in "Opzioni riunione".