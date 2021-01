La Guardia di Finanza di Saluzzo dona mascherine alla Caritas

È stato il direttore della Caritas, Carlo Rubiolo, a ricevere e ringraziare il Comando saluzzese della Guardia di Finanza che ha consegnato, la scorsa settimana, alcune centinaia di mascherine del tipo FFP2.

“La donazione ha permesso di recuperare uno stock di dispositivi sequestrati ad un esercizio commerciale di Barge, perché non del tutto conformi alla normativa di certificazione prevista per i dispositivi individuali antiCovid, ma comunque del tutto efficaci per la protezione individuale.

Il materiale, anziché essere distrutto, è stato consegnato a Rubiolo dal Comandante Mario Moscardin, insieme al maresciallo della Tenenza di Saluzzo e a due agenti.

"Non è la prima volta che la Guardia di Finanza dona materiale sequestrato alla Caritas: una preziosa collaborazione che incrocia i suoi valori di lotta allo spreco e riutilizzo (ad esempio attraverso servizi come l’Emporio della Solidarietà e Ri-Vestiti), dando una seconda possibilità a ciò che viene “scartato”, come questi dispositivi che saranno impiegati a protezione di opera nei servizi Caritas a supporto delle famiglie e dei singoli sempre più colpiti dagli effetti economico-sociali della pandemia".