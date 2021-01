"Sfoltito" l'albo degli scrutatori di Saluzzo: gli iscritti passano da 627 a 356

E’ stato completato l’aggiornamento annuale dell’Albo unico degli scrutatori della Città di Saluzzo.

Entro il 30 novembre, termine fissato per legge, sono giunte 90 nuove domande di iscrizione all’elenco, da parte di altrettante persone disponibili a ricoprire l'incarico in caso di elezioni.

L’Ufficio elettorale del Comune di Saluzzo aveva inoltre provveduto ad inviare una lettera informativa a tutti gli iscritti all’Albo, segnalando che, in caso di mancata risposta, sarebbero stati cancellati.

Per coloro che non hanno risposto, in ogni caso, c’è la possibilità di essere reinseriti. E’ sufficiente inviare specifica domanda all’Ufficio elettorale, scaricando il modulo dal sito internet del Comune (clicca qui per accedere al portale).

Prima dell'aggiornamento l’Albo contava 627 nominativi. 361 sono quelli cancellati. Oggi l’elenco aggiornato è quindi composto da 356 iscritti.

Per info e chiarimenti scrivere a elettorale@comune.saluzzo.cn.it.