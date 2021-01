Bagnolo Piemonte: terza A e B delle scuole elementari vincono il concorso “Il lupo tra mito e realtà”

Le classi terze A e B (A.S. 2019-2020) dell’Istituto comprensivo “Beppe Fenoglio” di Bagnolo Piemonte si sono aggiudicate il primo premio del concorso “il lupo tra mito e realtà”, indetto dall’Associazione Sportiva Tiratori “La Balmassa” e pari a 2000 euro. Tale somma verrà utilizzata dal plesso scolastico per l’acquisto di materiali.

In seguito all’attività didattica svolta dai militari delle Stazioni Carabinieri Forestali delle Stazioni di Barge e Saluzzo e dal guardia caccia del Comprensorio Alpino CA CN1 presso la scuola in data 21.01.2020, con lo scopo di “sensibilizzazione ambientale riguardo al tema del ritorno del lupo sull’arco alpino e illustrazione dell’attività d’istituto dei reparti forestale dell’arma dei carabinieri e del comprensorio”, l’associazione “La Balmassa” aveva poi aperto un concorso a tema alle diverse le classi delle Scuole Primarie del paese.

La cerimonia per la proclamazione dei vincitori, avverrà probabilmente nella primavera 2021 o alla fine dell’anno scolastico, in accordo con il Comune di Bagnolo, Assessore Mara Maurino e il Dirigente Scolastico Nicola Rossetto, quando le disposizioni ufficiali per il rischio COVID lo consentiranno.