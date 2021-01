Terzo "sigillo" consecutivo per il Vbc Synergy Mondovì, che ieri pomeriggio ha superato in casa la corazzata Prisma Taranto con un perentorio 3-0. Una prova eccellente da parte di tutta la squadra monregalese, apparsa concentrata e determinata dal primo all'ultimo istante del match. Preziosa e di grande qualità la prestazione messa in campo dal libero Filippo Pochini, che al termine del match ha rilasciato ai nostri microfoni la seguente intervista: