Sci alpino femminile, Coppa del mondo - Marta Bassino pronta per il gigante di Kronplatz: "Continuo a divertirmi senza pressione"

Archiviato l'ottavo posto nel super-G di Crans Montana Marta Bassino si prepara per il prossimo impegno di Coppa del mondo, in quella specialità, il gigante, nella quale sta letteralmente dettando legge.

Martedì 26 gennaio si gareggia sulla pista Erta di Kronplatz, sesto appuntamento tra le porte larghe stagionale: prima manche alle 10,30, seconda alle 13,30 (diretta televisiva su Raisport e Eurosport).

Sette, in totale, le azzurre in gara. Oltre a Marta saranno al via Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Roberta Midali.

Marta Bassino alla vigilia della gara (ufficio stampa FISI): "La pista mi è sembrata molto bella, il primo pezzo fino al muro è molto bella, qui sotto secondo me si deve un po' pulire. Rimane un tracciato bello tosto, soprattutto per entrare nel muro qui sotto, che è tutto in contropendenza. Io continuo a correre libera da ogni pressione e soprattutto a divertirmi, senza dare troppo peso al fatto di indossare il pettorale rosso".