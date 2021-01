Sci di fondo, Campionati Italiani: oro di Samuele Giraudo nella sprint aspiranti, bronzo per Martino Carollo ed Elisa Gallo

Sono arrivate nuove bellissime soddisfazioni per il Comitato AOC dai Campionati Italiani Assoluti e Giovanili di sci di fondo, disputatisi sabato e domenica a Clusone in provincia di Bergamo, validi anche per la Coppa Italia e il Trofeo Beppe Barzasi.

Dopo l’argento conquistato da Martino Carollo e Davide Ghio nella team sprint di sabato, sono arrivati un oro e due bronzi nella sprint in classico della domenica.

La medaglia d’oro è arrivata in Piemonte, più precisamente in Valle Stura, grazie ad un bravissimo Samuele Giraudo (Valle Stura), che ha conquistato il successo nella categoria aspiranti maschile. Una bella vittoria quella del cuneese, secondo in qualificazione, che in finale ha preso la testa della gara al termine della discesa per non mollare fino all’arrivo. Alle sue spalle è giunto il friulano Gabriele Monteleone (Bachmann), mentre Martino Carollo (Entracque), nonostante una caduta, è riuscito ad arrivare al terzo posto tornando così da Clusone con due medaglie al collo.

Tra Alfedena e Clusone, in quattro gare, gli aspiranti del Comitato AOC hanno così vinto 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Fuori nei quarti di finale Andrea Gastaldi (Valle Pesio), Gabriele Rigaudo (Entracque), Davide Ghio (Entracque) e Michele Carollo (Entracque), giunti rispettivamente 14°, 15°, 19° e 23°. Eliminati in qualificazione Lorenzo Castoldi (Entracque) 46°, Paolo Milano (Valle Stura) 49°, Paolo Barale (Entracque) 50° ed Alberto Rigaudo (Entracque) 57°.

L’altro bronzo è stato invece conquistato da Elisa Gallo (Entracque) nella gara aspiranti femminile. La cuneese, già oro nella 6,6km in classico di Alfedena, è giunta terza alle spalle di Nadine Laurent (Gressoney), che si è imposta con buon margine su Iris De Martin Pinter (Carabinieri). Caduta in finale Lucia Isonni (Schilpario). Elminata nei quarti di finale l’altra atleta AOC in gara, Irene Negrin (Prali), giunta 29ª.

Tra i senior, dopo il quarto posto ottenuto da Lorenzo Romano (Carabinieri) nella team sprint con Stefano Gardener, è arrivato un altro bel risultato di un piemontese. È quello di Daniele Serra (Esercito) giunto sesto nella finale che ha visto vincere Giacomo Gabrielli (Esercito) su Maicol Rastelli (Esercito) e Dietmar Nöckler (Fiamme Oro). Un bel risultato per un fondista che non ha nelle sprint il suo format di gara prediletto. Segno che evidentemente la condizione è arrivata. Fuori nei quarti di finale Lorenzo Romano, che ha chiuso così al 18° posto. Sempre out nei quarti anche Alberto Piasco (Valle Stura) 27° assoluto e 15° Under 23. Non ha partecipato il campione azzurro Federico Pellegrino (Fiamme Oro) per precauzione dopo un piccolo risentimento muscolare.

Nella sprint femminile, vinta da Lucia Scardoni (Fiamme Gialle) davanti a Greta Laurent (Fiamme Gialle) ed Ilaria Debertolis (Fiamme Oro), è arrivato il 16° posto di Elisa Sordello (Entracque), eliminata ai quarti di finale. Per la giovane di Robilante è arrivata anche l’ottava posizione nella classifica Under 23.

Nessun piemontese ha superato il taglio delle qualificazioni nella sprint juniores maschile, vinta da Andrea Gartner (Fiamme Gialle) su Fabio Longo (Fiamme Oro) e Matteo Ferrari (Fiamme Oro). Simone Negrin (Prali) ci è arrivato a un passo, classificandosi 31° e risultando così il primo degli eliminati. Sono poi giunti 36° Raoul Bertalotto (SN Pragelato), 37° Filippo Tranchero (Valle Pesio) e 40° Stefano Menusan (SN Pragelato).

Nella gara femminile, vinta da Anna Rossi (Carabinieri) davanti a Francesca Cola (Alta Valtellina) e Beatrice Bastrentaz (Mont Nery), è giunta 21ª Maddalena Somà (Valle Pesio), eliminata ai quarti di finale.