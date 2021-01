Volley maschile A2 - Cuneo si arrende a Reggio Emilia, Serniotti: "Sono molto dispiaciuto, per lunghi tratti abbiamo fatto una buona gara"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo torna da Reggio Emilia con una sconfitta per 3-1 e rimane ferma a quota 25 punti (terzo posto in classifica) dopo 15 partite disputate.

Alti e bassi nella trasferta emiliana per gli uomini di coach Serniotti che ha commentato così la prestazione dei suoi al PalaBigi: "Sono molto dispiaciuto perché oggi abbiamo fatto per lunghi tratti una buona gara, ma dei passaggi a vuoto in cambio palla nel primo e nel terzo set ci hanno impedito di chiudere parziali in cui eravamo davanti. Ora dovremo esser bravi a sfruttare la pausa per correggere queste carenze".