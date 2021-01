L’Unione Colline di Langa e del Barolo modello di efficienza: dalla Regione 166mila euro

Ammonta a 166.716 euro il contributo che la Regione Piemonte ha concesso all’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, “a sostegno della gestione associata di funzioni e servizi comunali”.

L’Unione è presieduta dal sindaco di Novello, Roberto Passone, e comprende i Comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello, Roddi, Roddino, Sinio e Verduno (quest'ultimo uscito dall'Unione di Comuni a partire dal 1° gennaio 2021).

Per l’erogazione dei contributi, la Regione si basa su criteri definiti annualmente dalla Giunta, che vengono esplicitati in un apposito bando.

Per l’annualità 2020, il termine per la presentazione delle domande era stato fissato al 14 dicembre scorso. In Regione sono pervenute 78 istanze: sono state ammesse soltanto quelle presentate dalle Unioni di Comuni inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte.

E che rispettino alcune condizioni specifiche, come lo svolgimento di almeno due funzioni fondamentali comunali o l’attribuzione all’Unione di risorse economiche ed umane finalizzate alla gestione delle funzioni per le quali si richiede il contributo.

Delle 78 richieste ne sono state ammesse a contributo, secondo il bando di inizio dicembre, 77.

Con i fondi regionali disponibili sul bilancio di previsione, aggiunti ai fondi statali impegnati sul capitolo a favore delle Unioni di Comuni, è stato possibile finanziare tutte le Unioni di Comuni inserite in graduatoria, per un importo totale pari a 5 milioni e 222mila euro (2 milioni e 839mila da fondi statali e 2milioni e 382mila euro da risorse regionali).

Nella graduatoria elaborata dalla Direzione della Giunta regionale, l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” si è posizionata al primo posto, insieme all’Unione montana del Monviso, ottenendo il contributo di 166.716 euro.

La Regione ha riconosciuto all’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” e all’Unione montana del Monviso la gestione associata di otto funzioni fondamentali su undici: organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; Polizia municipale e Polizia amministrativa locale; edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; servizi in materia statistica.

Le somme finanziate dalla Regione devono essere rendicontate dalle Unioni entro il 30 aprile 2021.