Cereali, la Lega contro il registro telematico: "Inutile e oneroso aggravio burocratico"

“Il registro telematico di carico e scarico di cereali e sfarinati introdotto con un emendamento e approvato in fase di esame della legge di bilancio 2021 senza il coinvolgimento delle associazioni di categoria, rappresenta un aggravio economico e amministrativo per il settore della produzione, dello stoccaggio e della trasformazione della filiera cerealicola nazionale. Lo Stato deve sostenere le aziende in un momento storico così complicato come quello che stiamo vivendo, e non appesantirne il percorso con una burocrazia inutile che mette in pericolo la loro stessa sopravvivenza".