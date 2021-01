"Il 2021 di Alstom Savigliano si apre con importanti sfide da affrontare"

Mercoledì 27 gennaio si terrà da remoto il coordinamento sindacale nazionale Alstom.



La riunione, presenti FIM FIOM UILM con le Rsu di tutti gli stabilimenti italiani, affronterà alcuni temi importanti e delicati che riguardano la vita, il futuro degli stabilimenti italiani e di ogni singolo lavoratore dipendente del gruppo francese in Italia.



Innanzitutto, il sindacato aspetta da Alstom di sapere quali importanti novità porterà in Italia l’acquisizione della divisione trasporto ferroviario della canadese Bombardier, che avverrà ufficialmente il 29 gennaio. La nuova Alstom avrà circa 76 mila dipendenti con fatturato annuo di 15,5 miliardi di euro. Il sito di Vado ligure conta circa 480 dipendenti e dopo un periodo di cassa integrazione, una riduzione degli organici per la dismissione dell’ingegneria, a settembre 2020 ha acquisito l'importante commessa della costruzione delle motrici dei 23 convogli Zefiro Hitaci, treni ad alta velocità, destinati al mercato spagnolo.



Altro tema molto atteso per i 3000 lavoratori del gruppo Alstom Italia è il premio di risultato, attualmente in vigore, firmato il 5 marzo 2018. Il triennio trascorso, che ha visto portare importanti risultati sia sul piano economico che normativo è in scadenza. Mercoledì occorrerà analizzare i risultati attesi dell’anno che si sta chiudendo e gli obbiettivi per il prossimo anno in apertura il primo di aprile 2021.





Il 2020 è stato per lo stabilimento di Savigliano malgrado la pandemia, un anno eccezionale.



La chiusura totale della produzione e delle attività degli impiegati per 5 settimane imposte dal lockdown, hanno generato il timore e la preoccupazione in tutti i dipendenti. La Fim Cisl si è impegnata sul fronte della tutela della sicurezza, ha messo in atto piani di concertazione che guardassero anche alle possibilità di assunzioni, qualora si fossero presentate le opportunità. In piena pandemia gli accordi firmati sul Mes e di prossimità (che supera le rigide regole imposte dalla attuale normativa sui somministrati), hanno dato i loro frutti.

Grazie agli accordi e ad una veloce e concomitante ripresa delle attività produttive, dal mese di maggio fino al dicembre 2020, Alstom ha messo in campo un’attività di assunzioni che ad oggi conta 41 operai fra coloro che erano somministrati e poi in staff leasing e 39 impiegati. Gli 80 nuovi dipendenti a tempo indeterminato che hanno incrementato del 9,5 % della forza lavoro complessiva, ha visto dopo tanti anni portare un significativo incremento del numero degli operai, da 310 a 351 con un incremento del 13,2 %. Il 2021 si apre con importanti sfide da affrontare: presto si avranno i risultati riguardo alle gare di commesse nazionali e internazionali dove Alstom ha presentato i propri treni. La Fim Cisl guarda il futuro con ottimismo, sapendo che non bisogna abbassare la guardia, rinnova l’impegno e l’attenzione alle vicende che evolvono sia nel campo sociale sia in quello economico.



Renato Perri e Stefano Cassine - Fim Cisl, Alstom Savigliano