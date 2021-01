Alba rivuole i corsi per infermieri. La sede nel complesso della Maddalena

"Ci vuole davvero poco a perdere un servizio, mentre serve un lavoro lungo e impegnativo per riportarlo sul territorio". E' a partire da questa considerazione che il sindaco Carlo Bo ci aggiorna sull’avanzamento della trattativa in corso affinché Alba possa riavere i corsi di Infermieristica che la capitale delle Langhe ha perso nel 2019, dopo averli ospitati per quindici anni nella sede della vecchia scuola per infermieri di Piana Biglini, lungo la Statale 231.



A decidere il passo indietro era stata, nel 2017, l’Università del Piemonte Orientale, cui la sede era finita per fare riferimento riferimento dopo l’intesa che ne aveva visto la nascita nel 2004, in prima battuta sotto l'egida dell'Università di Torino: un’iniziativa nata anche grazie all’iniziativa allora assunta dai Comuni di Alba e Bra – col supporto di diversi soggetti pubblici e privati –, dalla Regione Piemonte, dall’allora Asl 18 e dalla Fondazione Crc – che aveva contribuito finanziariamente all’istituzione dei corsi, partiti attorno a un primo nucleo di una cinquantina di allievi, poi più che raddoppiati con l’inaugurazione del secondo e quindi dell’ultimo anno a completamento del ciclo di studi triennale.



La decisione di non accettare più matricole a partire dall’anno accademico 2017-2018 e di portare a esaurimento i corsi dei soli studenti iscritti agli anni successivi aveva privato tutto il territorio di un’importante presenza, oltre che della possibilità, per le strutture sanitarie di Langhe e Roero, di attingere a un bacino di figure formate in loco in un ambito delle professioni sanitarie di cui l’emergenza pandemica tuttora in corso ha evidenziato la cronica e grave carenza.



Proprio dalla riapertura di un tavolo con l’ateneo alessandrino è ripartita ora l’Amministrazione langarola: "Parliamo di una trattativa in corso – spiega Carlo Bo –, della quale non troverei corretto rivelare i dettagli, anche perché rimango dell’idea che gli annunci vadano fatti a risultato ottenuto. Sono comunque moderatamente ottimista sul buon esito di questa interlocuzione e posso dire è che col rettore abbiamo già raggiunto un accordo di massima, sulla base del quale torneremo a ragionare insieme a breve per portare avanti quello che ritengo un progetto strategico non solo per Alba, ma per tutto il territorio, come ritengo importante avere cofinanziato insieme ad altri importanti soggetti il nuovo corso da operatori socio sanitari organizzato da Apro su proposta del suo presidente Gionni Marengo".



Presto quindi per parlare di tempi, come anche dei posti disponibili. "Vedremo, anche perché il progetto dovrà ovviamente coinvolgere la Regione, dalla quale per ora abbiamo comunque un assenso di massima", dice ancora il primo cittadino.



Tra i dati che sembrano invece già acquisiti c’è quello riguardante l’individuazione della sede destinata a ospitare la scuola: non più quella di Piana Biglini e nemmeno il nuovo ospedale di Verduno, ma una parte degli ampi spazi presenti all’interno del complesso della Maddalena, in via Maestra, nella manica che fino a un paio di anni ospitava i corsi del Liceo Artistico "Gallizio" – ora trasferito nella cittadella degli studi – e dove il Comune punta a insediare anche il futuro Museo del Tartufo.