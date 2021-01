Aperte le iscrizioni per le Masterclass di Fondazione Fossano in Musica: un’occasione di alto perfezionamento

In un anno di grande difficoltà per il settore musicale, sia in campo formativo, sia delle esibizioni, la Fondazione Fossano Musica è riuscita a portare avanti le sue attività e iniziative in sicurezza. In questo 2021 ripartono a pieno ritmo le Masterclass di Alto perfezionamento.



Si tratta di insegnanti esterni alla scuola di musica fossanese che saranno ospiti a Palazzo Burgos garantendo, a chi usufruirà della Masterclass, di passare dalla formazione all’alto perfezionamento.

Le lezioni si terranno nella chiesa dei Battuti Bianchi e il primo appuntamento sarà già il 30 gennaio con la lezione dedicata ai trombettisti guidati dal Maestro Ercole Ceretta.



Ceretta si è diplomato in tromba nel 1982 presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino e si è perfezionato a Saluzzo presso la Scuola di Alto Perfezionamento e presso il Saint Mary’s Collegge negli Stati Uniti. Nel 1995 vince il concorso di 2’ tromba presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI.



Ha pubblicato “Esercizi giornalieri per tromba” edito da Musica Practica. Dal 2016 è docente alla master annuale di tromba presso la Fondazione Fossano Musica. É stato docente presso i conservatori di Aosta, Torino, Cuneo, alla Scuola di Perfezionamento di Saluzzo e in numerosi masterclass. Le date nelle quali seguire gli insegnamenti di Ceretta sono: 30 gennaio, 27 febbraio, 27 marzo, 24 aprile, 29 maggio,26 giugno e 17 luglio.



Link per l’iscrizione: link



Sono pochissimi invece i posti per la Masterclass di Arpa, guidata da Margherita Bassani con appuntamenti il 12 febbraio, il 14 marzo e il 26 marzo. L’insegnante si è diplomata al Conservatorio di Musica “F. Varazze” di Rovigo con il massimo dei voti e la lode e si è perfezionata dal 1991 al 1995 presso il Conservatoire National Superieur de Musique de Lyon nella classe di Fabrice Pierre. Svolge un'attività di musica da camera con diversi ensamble. Tiene corsi di perfezionamento e masterclass di arpa collaborando con diversi conservatori di musica.



Link per l’iscrizione: link2



“Siamo molto felici che i nostri sforzi si siano concretizzati in una proposta formativa di questo livello – spiega il direttore della FFM Gianpiero Brignone -. In questi anni siamo riusciti a costruire una rete di collaborazione con i massimi esponenti italiani e non di musica classica. Artisti di orchestre nazionali, come quella della RAI; che dedicano con entusiasmo il loro tempo anche ai nostri studenti, contribuendo a far arrivare a Fossano studenti da tutto il nord Ovest d’Italia. In un anno come questo, in cui le occasioni mancano per tutti e gli sforzi sono molto più grandi per garantire la sicurezza di tutti, aver proseguito il cammino intrapreso gli anni precedenti è un punto di cui andiamo molto fieri”.



Oltre a questi primi due appuntamenti saranno presto disponibili informazioni per la Masterclass di Canto Jazz e quella di Viola.