Caramagna: al via i lavori per il restyling della Polivalente e per la nuova pista di atletica

Partiranno nel mese di febbraio due importanti opere pubbliche a Caramagna Piemonte.

La prima è la ristrutturazione del Cinema Teatro Comunale, ex Polivalente, progettata dagli Architetti Girard e Arciuolo di Cuneo, con la collaborazione del giovane ingegnere Paolo Ingaramo di Caramagna per la parte termotecnica.

“Un'opera voluta dall'amministrazione comunale e finanziata con mutuo tramite la Cassa Deposito Prestiti - spiega il vice sindaco Marco Osella - per un totale di 450 mila euro tra progettazione e lavori”.

Gli interventi radicali rivoluzioneranno la struttura preesistente realizzata a metà degli anni Novanta (tra il ’95 e il ’96) che sarà oggetto di una riqualificazione energetica con un cappotto interno per l’isolamento termico, un impianto di riscaldamento con un sistema di ricambio dell’aria. Sarà inoltre rifatto il foyer del teatro che cambierà i suoi colori insieme a una nuova illuminazione.

“Avremo nel centro storico di Caramagna un cinema teatro nuovo con due camerini e un palco molto grande - aggiunge Osella -. Un restyling completo della sala Polivalente a cui vorremmo dare un taglio più teatrale. Era un’idea che come Amministrazione avevamo già l’anno scorso, ma non abbiamo potuto avviare il mutuo”.

Il secondo intervento riguarda una nuova pista di atletica da 100 metri con quattro corsie e quella di salto in lungo che sarà realizzata presso gli impianti sportivi comunali, tra il Palazzetto dello sport e i campi da calcio. Un’opera progettata dall’ingegner Saglietto di Cuneo e finanziata con mutuo del Credito Sportivo.

“Con il bando Sport in Comune - spiega Osella - abbiamo già attivato il mutuo a tasso zero a fine anno. Abbiamo quindi già disponibili i fondi per avviare i lavori che insieme alla progettazione ammontano a un totale di 450 mila euro. Una pista come quella che andremo a realizzare non era presente nei dintorni. Sarà utilizzata dalla C. B. Sport Caramagna, la nostra polisportiva, e in particolare dal gruppo di atletica”.