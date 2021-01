Carrù, nuovi incarichi per Dario Gazzola e Roberta Rabino

Avvicendamenti importanti nel comune di Carrù.

Il sindaco, Nicola Schellino, nella giornata di lunedì 25 gennaio, ha firmato l'atto di nomina di Dario Gazzola a membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione RSA Garneri.

Gazzola sostituisce Bruno Calleri, dimissionato in seguito all’elezione in consiglio comunale.

"Giunga a Dario un sentito ringraziamento per aver accettato l’importante incarico ed un sincero augurio di buon lavoro! Siamo certi che saprà porre a disposizione della Residenza per Anziani la sua esperienza e le sue capacità" - ha commentato il primo cittadino.

Novità anche per quanto riguarda l'organico del palazzo comunale, infatti, questa mattina il sindaco ha dato il benvenuto alla alla dott.ssa Roberta Rabino, neonominata segretario comunale, che sostituisce la dott.ssa Silvia Bolmida.

"Il Segretario Comunale è figura molto importante nella realtà amministrativa locale. È nominato dal Sindaco e fornisce assistenza giuridica agli organi del comune per garantire che i loro atti siano conformi alle norme di legge, allo Statuto ed alle procedure amministrative" - commenta Schellino - "Sono certo che la dott.ssa Rabino, grazie alla sua esperienza e competenza, saprà divenire punto di riferimento per l'intera comunità carrucese. Un sentito grazie alla dott.ssa Bolminda per il lavoro prestato nei primi mesi del nostro mandato".