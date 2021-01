Cossano Belbo, partono i lavori sulla frana di strada Cossanetto

Come da programma a Cossano Belbo sono in fase di avvio i lavori per la sistemazione della frana in strada Cossanetto.



Il danno, verificatosi nel corso dell'alluvione dell'autunno 2019, aveva comportato la chiusura totale della strada, poi parzialmente riaperta grazie ad alcuni lavori di messa in sicurezza per consentire il transito ai mezzi operativi degli agricoltori della zona, vista l'estesa presenza in quell’area di vigneti di Moscato d'Asti.



L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Noè ha quindi atteso il finanziamento dell'opera da parte della Regione Piemonte, integrandolo poi con fondi propri per poter programmare un ripristino totale della zona danneggiata.



L’intervento punterà innanzitutto a intercettare e canalizzare a valle le sorgenti spontanee che sono state la causa principale del crollo della carreggiata stradale. I lavori, per un importo di circa 40.000 euro, sono stati affidati alla ditta Costruzioni Zucca di Santo Stefano Belbo, il cui responsabile ha già dato disponibilità immediata per l'inizio del lavori