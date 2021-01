Cuneo, corso Giolitti "sorvegliato speciale" della Polizia Municipale: "Pronti a essere più presenti, grazie alle nuove assunzioni"

"I numeri dell’organico sono e saranno ancora per un po’ bassi. Le nuove assunzioni ci aiuteranno a essere più presenti e capillari, anche se non nell’immediato".

Si è concluso così l'intervento dell'assessore cuneese Paola Olivero - nella serata di ieri (lunedì 25 gennaio) in consiglio comunale - , a risposta dell'interpellanza presentata da "Beppe" Lauria in merito alla proposta d'istituzione di un presidio stabile e continuativo nella zona di corso Giolitti.

Il consigliere, nel presentare il documento, ha preso le mosse dalla notizia dell'aggiunta nel 2021 di sette unità alla Polizia Municipale del capoluogo: ha chiesto, quindi, di stabilire un posto di controllo permanente in un'area che ha definito "mostrare in modo palese delle sofferenze".

D'accordo con lui in linea di principio anche il consigliere Ivano Oggero: "Siamo tutti a conoscenza del fatto che l’organico della Municipale di Cuneo sia di parecchio in difficoltà; spero che queste sette nuove unità sia solo un inizio - ha detto - . Per questo, però, vedo difficile stabilire un presidio permanente in corso Giolitti: mancano le risorse e si farà quel che si può, si potrebbe intanto continuare a realizzare politiche d’integrazione concrete".

Attualmente il comando della Municipale di Cuneo conta 41 agenti, con molti di essi che si trovano a dover affrontare mansioni burocratico-amministrative. Le sette nuove assunzioni, attualmente, non si sa ancora quando potranno effettivamente essere accolte - specie perché i concorsi pubblici, causa pandemia, sono ancora del tutto bloccati - : l'amministrazione guarda alla fine dell'anno, ben sapendo però che due di esse andranno a coprire altrettanti pensionamenti.