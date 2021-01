Cuneo, Patrizia Manassero: "Situazione sanitaria sotto controllo al Cerialdo: il carcere deve rimanere un luogo sicuro per detenuti e personale"

“ La giunta ha seguito con costanza la situazione al carcere “Cerialdo” durante il primo lockdown, in cui non è stato riscontrato alcun caso di positività al Covid-19. Attualmente i positivi tra i detenuti sono 16, di cui uno ricoverato, tutti spostati nel reparto di accoglienza; tra il personale troviamo invece un singolo caso di positività ”.

Ad aggiornare sulla situazione pandemica all’interno del carcere cuneese del “Cerialdo” - nella serata di ieri (lunedì 25 gennaio) - è stata il vicesindaco Patrizia Manassero , in risposta a un’interpellanza presentata da Laura Menardi . La consigliera ha chiesto delucidazioni in merito, appunto, alla situazione sanitaria della struttura e sul tentativo di rivolta avvenuto il 27 dicembre scorso.

“L’episodio di dicembre ci ha allarmato profondamente, e in merito ho voluto interrogare direttamente il garante cittadino Mario Tretola e quello regionale Bruno Mellano, oltre ovviamente alla struttura stessa, così da poter interpretare la situazione al meglio – ha detto Manassero - : tutti loro hanno rassicurato in merito all’episodio, che non ha effettivamente portato a una rivolta. E questo significa che chiunque presti la propria opera in carcere sta facendo un ottimo lavoro”.