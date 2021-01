Gli ingombranti abbandonati sotto a un cavalcavia costano 2.400 euro di multa a due sommarivesi

E’ costato caro l’abbandono di ingombranti di cui due sommarivesi si sono resi responsabili nei giorni scorsi. Colti sul fatto dagli agenti della Polizia Locale mentre compivano un secondo viaggio sotto a un cavalcavia in via Cavallermaggiore, in direzione Agostinassi, luogo prescelto per lo scarico della loro auto carica di mobilio e altri generi assortiti, i due sono stati così chiamati a ripulire l’area e si sono visti affibbiare una sanzione di 1.200 euro a testa.



"La multa, una a persona, è quella che prevede la normativa – spiega il vicesindaco Marco Pedussia –, soldi che peraltro non arriveranno nemmeno al Comune, ma che trattandosi di ingombranti andranno alla Provincia. L’importante, per noi, è comunque che episodi come questo rendano chiaro il concetto che non è possibile pensare di abbandonare i nostri rifiuti dove capita, tanto più che in paese è attiva un’area ecologica dove gli stessi scarti potevano essere scaricati in modo più comodo, gratuitamente e senza il rischio di incorrere in sanzioni".



Il vicesindaco spiega poi come il fronte dei controlli ambientali sia tra quelli sui quali l’Amministrazione sommarivese sta da tempo lavorando con particolare attenzione, grazie anche ai due nuovi agenti da poco arrivati a rinforzare il corpo di Polizia Municipale guidato dal comandante Fabrizio Racca.

A comporne la fila sono ora quattro agenti a tempo pieno e un quinto che per ora opera a mezzo servizio. "A breve dovremo fare a meno dei rinforzi per qualche tempo – continua Pedussia –, per consentire loro di affrontare il previsto corso di formazione. Ma la serie di nuovi servizi che abbiamo predisposto anche in orario serale stanno dando ottimi frutti sia sul fronte del contrasto agli illeciti ambientali che per il controllo del territorio".



Per il primo ambito, mentre si prevede l’acquisto di alcune fototrappole, proseguiranno i controlli che da qualche tempo impegnano gli agenti anche a bordo di auto civetta (come nel caso di via Cavallermaggiore) e in borghese. E lo stesso servizio, con analoghe modalità, per scoraggiare quei proprietari dei cani che, portandoli a passeggio, troppo spesso dimenticano di raccogliere i loro escrementi. Queste verifiche verranno effettuate non solo in orario serale, ma anche a partire dalle 5 del mattino, sia nel concentrico che in periferia.



Intanto proseguirà il lavoro che i vigili stanno portando avanti sul fronte del presidio del territorio e del contrasto all’eccessiva velocità sulle strade del paese. "Proprio grazie ai servizi serali – dice a proposito il vicesindaco – nel corso del 2020 e nonostante i lockdown abbiamo incrementato le sanzioni accertate di 30mila euro, su un totale di 70mila previsto a inizio anno. La differenza riguarda quasi esclusivamente multe per eccesso di velocità comminate a chi, ad esempio in via Canale, viaggiava in orario serale a velocità anche di molto superiori ai 100 km orari, in tratte che prevedono il limite dei 50. In altre zone, ad esempio in via Racconigi, è più difficile intervenire, ma bisogna farlo per convincere tutti ad avere atteggiamenti più responsabili".



ll nuovo anno vedrà poi l’installazione di due nuovi varchi, che affiancheranno i due già oggi presenti agli ingressi del paese. "Anche questo rappresenta secondo la nostra amministrazione un passo importante. I controlli effettuati tramite lettura delle targhe consentono di rilevare il passaggio di mezzi che magari viaggiano privi dell’assicurazione obbligatoria o della revisione periodica. Scoprirli equivale compiere un servizio fondamentale a a favore della comunità e spesso un favore anche agli stessi trasgressori, che nel caso della mancata revisione rischiano, magari per una dimenticanza, di non essere coperti dall’assicurazione in caso di incidente".