Il Carnevale inedito ai tempi del Covid: a Saluzzo le case diventano "carri allegorici"

Se non si può fare lo storico Carnevale di Saluzzo (ora delle due province con il gemellaggio insieme a Rivoli) e non potranno esserci le sfilate per le vie della città, si farà in casa.

Vuole essere il Carnevale indoor più grande del mondo il 93° Carnevale di Saluzzo organizzato dalla Fondazione Bertoni.

“Fantasia al potere” è la parola d’ordine che segue la linea guida degli organizzatori di portare la festa in una stanza della casa, di fare una scenografia, vestirsi, divertirsi, scattare una foto, usando il più possibile materiali di recupero, fantasia e gioia, per poi inviarla per il concorso.

Saranno le famiglie, singoli amici, congiunti e simpatizzanti della manifestazione , i veri protagonisti di questa edizione online: per prendere parte all’evento occorre inviare entro e non oltre venerdì 12 febbraio almeno una foto che illustri come sono stati trasformati gli ambienti di casa nel carro dei propri sogni. I dettagli sulle modalità di partecipazione con tutte le informazioni utili sono pubblicate sul sito www.carnevaleindoor.it alla voce “amanti del Carnevale”.

I carristi sono già all’opera, affermano gli organizzatori, per realizzare il carro più bello, al quale sarà assegnato, come da tradizione il trofeo del Carnevale delle due province, la coppa del carnevale.

Gli oratori, invece, si stanno cimentando nel realizzare un carro sul tema “Il territorio con i propri frutti”, e concorreranno all’assegnazione del premio riservato al “Quarto Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo”.

Prosegue anche il concorso “Coriandoli di frutta” per le scuole primarie e dell’infanzia, chiamate a produrre e spedire agli organizzatori le loro composizioni sul tema “Il Sogno”. In palio buoni spendibili in materiale scolastico e sani spuntini per tutti gli alunni partecipanti.

“Ribaltare la realtà con la fantasia e travestirsi da ciò che non si è. Lo spirito del Carnevale non è soltanto goliardia e leggerezza: è l’occasione, una volta l’anno, di esorcizzare le nostre paure, di ritrovarsi comunità in una festa popolare a cui tutti possono partecipare – dichiara il sindaco Mauro Calderoni - L’ultimo bagno di folla che la Città di Saluzzo ha vissuto nel 2020, prima che la pandemia travolgesse il nostro quotidiano, è stato proprio la sfilata dei carri di Carnevale. A un anno di distanza, di fronte a un paesaggio umano e urbano per forza di cose trasformato, il Carnevale ritorna declinato in una formula nuova, nel rispetto delle regole di distanziamento che l’emergenza Covid impone. Come per ogni evento succedutosi nei mesi scorsi, la Fondazione Amleto Bertoni ha saputo elaborare un’alternativa in grado di salvaguardare un evento popolare amato dai saluzzesi, con efficienza e sicurezza organizzativa. Ognuno, dalla propria casa, potrà vivere il proprio Carnevale e al tempo stesso condividerlo con la città. Non rinunciamo a stare insieme, nonostante la distanza”.

Aggiunge Carlotta Giordano, presidente Fondazione Bertoni “In seguito alla doverosa decisione di annullare il Carnevale delle due Province ed in particolare le sfilate dei carri allegorici abbiamo lavorato sodo per trovare il modo di far sì che Saluzzo potesse avere il suo Carnevale, seppur in una modalità nuova. La Fondazione Bertoni proverà per quest’anno ad entrare nelle case dei saluzzesi, e non solo, attraverso il web, cercando di portare l’allegria e la spensieratezza tipiche di questo periodo di baldoria e che oggi credo siano indispensabili per farci sentire tutti un po’ meno soli. Ai saluzzesi spetterà il compito di aprire le porte delle loro case per farsi coinvolgere in questo Carnevale inedito che potrà diventare un momento di festa per la nostra comunità”.

Carnevale indoor in formato “jpg” o “png” di peso inferiore a 2Mb. Le immagini saranno pubblicate on line tutte entro le ore 10 del 13 febbraio e potranno essere votate sino alle ore 12 del 14 febbraio. Tutti i partecipanti concorreranno per l’assegnazione dei premi, consistenti in pacchi con prodotti del territorio, divisi a seconda della categoria: premio “Città di Saluzzo”, assegnato al più votato della categoria “Ho casa a Saluzzo e dintorni”; premio “Città di Rivoli”, assegnato al più votato della categoria “Ho casa a Rivoli”; premio “Carnevale delle Due Province” per il migliore assoluto, assegnato al più votato tra tutti i partecipanti al concorso. È previsto un premio speciale per la categoria “Saluzzesi nel mondo”.

A valutare le immagini sarà una giuria popolare che si esprimerà con un “like” sulle pagine FB della Fondazione Amleto Bertoni e della Città di Rivoli.