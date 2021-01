Il grazie di una nostra lettrice all'Ospedale di Mondovì: "Professionalità e umanità"

Angeli ed eroi in corsia, così da un anno a questa parte, sentiamo definire tutti i componenti dei reparti ospedalieri che, nonostante l'emergenza Covid, continuano a lavorare con professionalità per la salute dei pazienti.

Oggi riceviamo e con piacere pubblichiamo, il ringraziamento rivolto all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, inviato da una nostra lettrice.

"Mercoledì pomeriggio, un nuovo lieve attacco ischemico ha colpito il mio Gigetto. Inizialmente ho avuto una grande paura per la situazione pandemica che stiamo vivendo, invece devo ringraziare tutto il personale sanitario per la grande professionalità competenza e disponibilità con cui è stato visitato e curato." - racconta la signora Rosalia Grillante Omero - "Mi sento in dovere di ringraziare dal più profondo del cuore la medicale di Ceva, ma soprattutto tutto lo staff del DEA (medici, infermieri, oss e tutti coloro che lavorano per il buon andamento del reparto), i Dirigenti della Direzione Sanitaria e in particolare il Dott. Maurizio Ippoliti che mi è stato accanto con grandissima umanità. Il mio plauso giunga a tutto l’ospedale di Mondovì che in questo momento così delicato e particolare mi ha fatto sentire sicura e protetta, per come è stato gestito il caso di mio marito. Non finirò mai di ringraziarvi con tutto il cuore e per me, da sempre siete eroi, e continuerete ad esserlo grazie, grazie, grazie e che il buon Dio continui a vegliare su di voi per ciò che fate".