In duomo l’ultimo saluto a Mario Cerigo, figura di spicco della Cisl albese

Si terranno giovedì alle ore 9.30 nel duomo di Alba i funerali di Mario Cerigo, figura di spicco della Cisl albese negli anni ‘80/’90.



A ricordarne il profilo è il sindacato provinciale, che ricorda il suo impegno iniziato in provincia di Asti e proseguito come segretario generale del comprensorio Alba-Bra negli ultimi anni dello scorso secolo.



Successivamente fu coordinatore del Cenasca Cisl (Centro nazionale sviluppo cooperazione ed autogestione), attraverso il quale contribuì a dare l’avvio a diverse cooperative edilizie.



Da diverso tempo combatteva contro una grave malattia, contro, la quale si è dovuto arrendere a soli 72 anni.



“La Cisl cuneese è grata a Cerigo, testimone dell’importanza dell’impegno sindacale nella società civile – afferma il segretario generale Enrico Solavagione –. Giungano alle sue figlie le nostre più sentite condoglianze per questo grande sindacalista del territorio cuneese”.