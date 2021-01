In Piemonte parte la sperimentazione sui test salivari per la ricerca del Covid

Il Piemonte partirà con una sperimentazione sui #testsalivari per la ricerca del Covid. Il via libera è stato dato dal Comitato Etico Interaziendale. Si tratta di test autoprodotti, interamente made in Piemonte, sviluppati dall’Università di Torino.

Lo scrive Alberto Cirio sulla sua pagina Facebook.

Si tratta di test molto meno invasivi rispetto al tampone naso faringeo che potrebbero essere utilizzati in modo particolare per i bambini e per tutte quelle persone che potrebbero avere problemi nel sottoporsi al classico tampone. Il prelievo salivare, che viene eseguito con una pipetta, verrà fatto all’hotspot dell’Allianz Stadium.