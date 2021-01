Digital PR Fattoretto Agency per superare competitor e più brand awareness

Solo strategie efficaci, elaborate da professionisti del settore, permettono di tagliere traguardi ambiziosi nel commercio elettronico. Fattoretto Agency ricorre a oltre 15 anni di esperienza in ambito SEO per lo sviluppo del suo metodo di lavoro, specializzato nell’e-commerce. La Digital PR è una delle risorse fondamentali per la creazione di progetti in grado di centrare tre obiettivi strategici: incremento della brand awareness, superamento dei competitor e protezione del brand.

Il lavoro dell’agenzia di Massimo Fattoretto, fondatore e attuale CEO, prevede la pianificazione di campagne di Digital PR e Link Building così da porre in evidenza le main keyword dei progetti dei clienti, in ottica di aumento della brand awareness. Iniziative mirate ad accrescere le ricerche collegate alla propria attività.

Dal punto di vista strategico, le attività di Digital PR permettono di incrementare valore e trust del brand, portando un apprezzabile vantaggio competitivo. Un ulteriore beneficio di cui approfitta il cliente corrisponde alla protezione del brand, grazie a campagne pensate per aumentare il valore del marchio dalla prospettiva di Google e dei clienti (effettivi e potenziali).

Quello che viene adottato è un metodo di lavoro orientato al raggiungimento di risultati concreti. Vengono infatti sviluppati comunicati stampa concepiti per far crescere il valore del marchio aziendale, coinvolgendo partner editoriali selezionati attraverso un’indagine tecnica, realizzata mediante piattaforme che analizzano i contenuti redatti quotidianamente e le metriche di trust fondamentali.

Fattoretto Agency ha avviato ormai da anni collaborazioni con note media company e testate giornalistiche nazionali, tra cui Ansa e Adnkronos. Sfruttando accordi con gli editori, viene assicurata una presenza di notizie ad alto trust in tutta Italia. La selezione dei portali è imprescindibile, perché tanto più saranno autorevoli, tanto maggiori risulteranno i benefici apportati. Solo portali di qualità offrono valore e sono quindi utili nelle strategie di web marketing. Una ragione in più per affidarsi a specialisti in grado di ottimizzare l’investimento stanziato per le campagne di comunicazione.

Sono inoltre elaborati report mensili che certificano le attività svolte e i relativi risultati, valutando ulteriori opportunità e consigliando sul miglioramento e potenziamento del progetto del cliente.

Per chi sono pensate le attività di Digital PR di Fattoretto Agency? È un servizio rivolto principalmente alle realtà aziendali che intendono potenziare il proprio brand, ricorrendo a campagne di rafforzamento e di conoscenza dello stesso nell’ambito delle maggiori testate italiane.

La consulenza di Fattoretto Agency passa da una vasta gamma di servizi e strumenti di lavoro, tra cui Business Intelligence, Analisi Search Intelligence e Analisi dei Competitor Online. Specializzata in SEO per e-commerce, fornisce servizi per piattaforme CMS e sistemi di e-commerce avanzati, quali SEO per Magento , SEO per Prestashop , WooCommerce, Salesforce Commerce Cloud e Shopify. Disponibili anche servizi per CMS proprietari.

Vuoi scoprire in che modo Digital PR e consulenza SEO di Fattoretto Agency possono concretamente migliorare le performance del tuo brand? Parla del tuo business al team dell’agenzia, sarà felice di rispondere a ogni domanda. Visita ora https://fattoretto.agency/.