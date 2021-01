Giovani, donne, anziani, piccole imprese: l'economia finanziaria riparta da loro

L'OCSE, la cui direttiva programmatica è stata in anteprima illustrata nei giorni scorsi dal Sottosegretario alle Finanze Pier Paolo Baretta e dalla Professoressa Annamaria Lusardi, coordinatrice quest'ultima del Comitato ministeriale per la promozione e la divulgazione delle attività educative nell'ambito della finanza, ha definito con chiarezza i target, ovvero le categorie sociali alle quali devono essere finalizzati i progetti di sensibilizzazione applicativa: i giovani, per renderli protagonisti delle sfide economiche presenti e future accelerate dagli utilizzi digitali evidenziati nei mesi della pandemia; le donne, affinché le informazioni finanziarie entrino a tutti gli effetti nelle politiche per le pari opportunità e per la parità di genere; le micro e piccole imprese, al fine di favorire la conoscenza e l'accessibilità alle fonti di finanziamento e alle agevolazioni ordinamentali in vigore nel momento storico in cui si trovano; gli anziani, per mettere gli stessi al riparo dal rischio di incorrere in truffe a opera di mediatori infedeli o non autorizzati; e i migranti, con l'obiettivo di responsabilizzare i nuovi cittadini nel loro processo e cammino di integrazione.