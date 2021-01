Tornare a rivivere in sicurezza gli ambienti pubblici può diventa realtà se si hanno ambienti perfettamente sanificati e depurati 24/24

Aeroguard Sense, frutto di una tecnologia all’avanguardia, è concepita per l'uso in ambienti di lavoro, attività professionali, commerciali, ambienti indoor, abitazioni.



Attraverso un flusso continuo all'interno dei locali, assicura aria depurata, ionizzata e sanificata sulle superfici esposte a 360° ed in ogni direzione.



È un apparecchio di semplice utilizzo che richiede una sola presa elettrica.



Nello specifico i suoi due sensori di inquinanti, DUCT e VOC, rilevano in tempo reale ciascun elemento inquinante presente: questi vengono catturati attraverso filtri HepaLux HEPA13, a Carboni attivi e sistema ad Enzimi per rimozione di odori di radice organica.



La doppia Ionizzazione genera ioni a carica negativa che si legano agli agenti inquinanti che poi precipitano a suolo.



Congiuntamente rigenerano la qualità dell'aria eliminando l'effetto stalla.



La fotocalisi (PCO) attraverso la luce LED UV.A ed il Biossido di Titanio attiva una decomposizione dei Virus ed una degradazione dei Batteri e genera sanificanti che interessano tutte le superfici esposte.



Aerogard Sense rappresenta la soluzione in tutte le attività interne ad ambienti confinati con monitoraggio con la riduzione del rischio del contagio da agenti patogeni e sanificazione dell''aria e delle superfici esposte in presenza, tra le quali:



- studi ed ambulatori medici



- strutture per soggetti allergici, in convalescenza e/o immunodepressi



- RSA ed altre comunità di rieducazione



- attività ad alto assembramento



- centri riabilitazione e fitness



- scuole materne, asili nido, baby parking - istituti scolastici di ogni ordine e grado



- ludoteche, discoteche, sale gioco-ritrovo



- biblioteche, librerie ed uffici fronte office



- ambulatori veterinari e relativa degenza



- toelettatura e luoghi chiusi cura animali



- parrucchieri, estetisti, attività di cura per la persona, cura piedi, unghie, tatuaggi



- sale nella ristorazione, pizzerie, pub, bar, cocktail e disco bar, kebab, street food



- palestre, fitness, marziali, scuole danza



- gastronomie, macellerie, salumerie, caseifici, pane-pasticcerie, cioccolaterie



- attività commerciali e negozi vicinanza



- alberghi, convitti, ostelli, colonie, B&B







Tasso di Emissione Aria Pulita (CADR)



765 mc/ora



Superficie filtrante



4,3 m/quadri



Prestazioni eccezionali, basso consumo energetico e silenziosità.



L’efficienza degli Apparecchi LUX Aeroguard S, Sense e Mini è Certificata.



Contatti: 3474611580



www.luxinternational.com