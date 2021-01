Ciaburro: “Se mancano forze in campo e competenze, si voti!”

Fratelli d’Italia è la forza politica che, più di altre, continua a sostenere che non vi siano altre strade percorribili per uscire dall’impasse se non il ricorso ad elezioni anticipate.



“Fratelli d’Italia – afferma la deputata e sindaco di Argentera Monica Ciaburro - ritiene che ci sia bisogno di un governo forte e capace. Se non ci sono in campo forze e competenze l’unica strada è il voto. Il primo interesse – osserva la parlamentare - dovrebbero essere i bisogni degli italiani e non ruoli, numeri, capricci, ma lavorare per risolvere problemi sentendo forte la responsabilità. Ad oggi – annota - abbiamo visto e stiamo vedendo l’esatto contrario”.