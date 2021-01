Cina-Martinetti (M5S): "Nuovo ospedale Cuneo, persa occasione per confrontarsi con cittadini e territorio""

L'individuazione del sito per il nuovo ospedale di Cuneo è un passo importante per la nostra comunità, atteso ormai da molto tempo. Non contestiamo le valutazioni di natura tecnica che hanno portato a questa scelta, ma non possiamo condividere il limitato percorso decisionale avviato dall'amministrazione comunale. Il dibattito avrebbe dovuto prevedere un maggiore coinvolgimento dei cittadini e sarebbe dovuto passare dai comitati di quartiere della Città. Esistono tutti gli strumenti tecnologici per organizzare un dibattito allargato, anche in periodo segnato da pandemia. Sarebbe bastata una precisa volontà politica, che purtroppo è mancata.



Il Coinvolgimento dei Comitati di quartiere non è un capriccio di qualche grillino, fanatico della democrazia partecipata. Ma quanto prevedono lo Statuto Comunale ed i Regolamenti dei Comitati di quartiere. Il Gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale ha dunque presentato un emendamento per dare attuazione proprio a quanto previsto dai regolamenti, ma è stato respinto dalla maggioranza.



La condivisione delle scelte con i cittadini andava presa in questa fase, prima del voto del Consiglio comunale. Così si è persa un'importante occasione per allargare il dibattito ed il confronto con la cittadinanza. Auspichiamo di non assistere al medesimo epilogo anche nella fase successiva, quando si discuterà sulla destinazione del sito che verrà dismesso come sede ospedaliera principale.