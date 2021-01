Perosino: “Un governo di tutti col programma dei 5 Stelle? Non esiste!”

Marco Perosino, senatore per i colori di Forza Italia

C’è attesa per la posizione che assumerà Silvio Berlusconi e, di conseguenza, Forza Italia, in merito alla crisi di governo.

La situazione, in attesa che il Presidente della Repubblica avvii le consultazioni, resta quanto mai fluida.

Così commenta il senatore Marco Perosino, sindaco di Priocca d’Alba, eletto a Palazzo Madama nel collegio uninominale della provincia coi voti del centro destra.

“Oggi alle 17.30 avremo una riunione di gruppo. Personalmente – afferma Perosino - non sono d'accordo su un eventuale appoggio al governo. Ritengo che le attuali forze di maggioranza faranno ancora un tentativo con Conte e poi troveranno un altro nome che servirà a ricucire con Renzi, tentando di raccattare qualcuno un po’ qua un po’ là”.

“La sinistra e i suoi accoliti – aggiunge il senatore albese - non possono pensare di non essere loro ad eleggere il Presidente della Repubblica!”.

E anche quando gli si chiede l’eventuale disponibilità a un governo “di scopo” o di “salute pubblica”, a seconda di come lo si voglia definire, si mostra nettamente contrario. “Un governo di tutti? E con quale programma? – si chiede retoricamente – quello dei 5 Stelle? Non esiste davvero!”.