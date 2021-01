Al via il processo di vaccinazione degli ospiti dell’Ipab di Bagnolo Piemonte

La campagna vaccinale contro il Covid-19 approda anche all’Ipab “Domenico Bertone” di Bagnolo Piemonte.

A darne l’annuncio, attraverso i canali social, lo stesso presidente dell’Ente, il dottor Dario Ferrero, primario emerito dell'Ospedale Martini di Torino.

“Oggi prende il via – conferma il dottor Ferrero - il processo di vaccinazione degli ospiti”.

Ferrero la definisce “una tappa importante”, ricordando come la struttura di via Vittorio Emanuele III sia “Covid-free” ormai da tempo: “Le vaccinazioni iniziano dopo sei mesi dall’ultimo caso di Covid diagnosticato a degenti nella struttura” rimarca il presidente.

Che aggiunge: “Mentre con la seconda ondata la malattia colpiva pesantemente e falcidiava altre strutture analoghe del territorio, oltreché tutto il paese e la Nazione, si è riusciti ad evitare contagi grazie all’impegno e alla correttezza nei comportamenti del personale appartenente a tutte le figure professionali presenti, sanitarie e non, rispettose dei protocolli e degli obblighi imposti”.

L’emergenza Covid, non è di certo un mistero, sta avendo e avrà enormi anche sulle strutture e sulle case di riposo: “Il raggiungimento di questo risultato – continua il presidente – ha avuto dei costi enormi, e non solo finanziari, rendendo complessa una organizzazione già non facile.

Come già sottolineato altre volte, spiegandone i motivi, l’Ipab da solo non ce la fa. L’Istituzione però svolge un ruolo sociale importante e al momento non sostituibile.

Per questo motivo necessita dell’aiuto di tutti, nelle forme che ognuno riterrà utili. L’unione fa la forza”.