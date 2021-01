Anche la Maxiemergenza 118 impegnata nelle vaccinazioni contro il Covid-19

Anche la Maxiemergenza regionale del 118 in campo nella campagna vaccinale contro il Sars-Cov-2.

Stamane gli operatori dell’Emergency medical team del Piemonte si sono recati a Bagnolo Piemonte, dove hanno preso parte alle prime vaccinazioni degli ospiti dell’Ipab “Domenico Bertone”.

Insieme agli infermieri del distretto Asl, al personale ed al direttore sanitario della struttura, al presidente dell’Ipab – il dottor Dario Ferrero – anche Mario Raviolo, direttore della “Maxi” regionale e direttore del Dipartimento regionale emergenza sanitaria 118, insieme al coordinatore infermieristico Marco Sechi.

La conferma ci arriva direttamente dal sindaco del paese, Fabio Bruno Franco.

Anch’egli ha assistito alle operazioni: “Un momento emozionante. – ci dice – Grazie al personale e del Consiglio di amministrazione dell’Ipab: con il loro impegno, da sei mesi non si registrano casi di Covid-19 in struttura. E grazie ovviamente alla Maxiemergenza 118 e agli operatori impegnati stamane per le prime vaccinazioni degli ospiti”.

“Stamattina è stata somministrata la prima dose del vaccino anti-Covid agli ospiti dell’Ipab. – le parole invece del dottor Ferrero – Il tutto si è svolto celermente e con grande professionalità.

Per questo ringraziamo le equipe intervenute, interne ed esterne alla struttura dirette rispettivamente dal direttore sanitario, il dottor Spidalieri, e dal dottor Raviolo.

È stato emozionante vedere queste persone fragili affidarsi agli operatori sanitari confidando con questo atto di allontanare le paure e rompere l’isolamento. Speriamo di essere all’alba di un nuovo giorno”.