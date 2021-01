Consiglio comunale a Verzuolo, approvata la presa d'atto per il Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti

Ieri, 25 gennaio, si è riunito il Consiglio comunale di Verzuolo. Tema principale la presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) di gestione dei rifiuti.



In premessa, il Sindaco GianCarlo Panero ha illustrato i vari passaggi dalla costituzione dell’Autorità Nazionale dell’Ambiente (ARERA) alla legge del 2017 che intesta all’ARERA la regolazione in materia dei rifiuti affidandola al Consorzio Servizi Ecologia Ambiente; regolazione che, quindi, cambia, rispetto a quando era gestita direttamente dal Comune. Ed è stata l’ARERA a definire i criteri per l’anno 2019 del PEF come anticipato dal Sindaco nel Consiglio comunale del 27 luglio.



I costi del recupero, trattamento e smistamento dei rifiuti risultano pari a 393.000 euro, i costi spazzamento e lavaggio stradale 61.000 euro e conguaglio costi e IVA sui 152.000 euro per un totale di 606.000 euro. Tale somma è superiore a quanto previsto dal Comune nel 2019 che era di 597.000 euro. Conseguentemente occorrerà recuperare circa l’1,6% a partire da quest’anno.



L’Amministrazione deciderà di spalmare questo minimo aumento sui tre anni ed è in attesa delle decisioni nazionali su un’eventuale compensazione, senza gravare sui cittadini.



Il Sindaco ha illustrato anche l’infedeltà tributaria del 14% che pesa su tutti i cittadini.



Nel 2020 l’Amministrazione comunale ha rimborsato la TARI per la riduzione delle attività a causa della pandemia: alle imprese ha rimborsato 2.900 euro, alle famiglie 1.200 euro.



Da considerarsi che Verzuolo è molto ben posizionato nella raccolta della differenziata. Ad ottobre era al 67%, quando l’obiettivo della Regione è il 65%.



«Siamo tutti impegnati a migliorare l’ambiente che è un bene comune globale e che richiede un’ecologia integrale – commenta il Sindaco Panero -. Pandemia permettendo si dovrà riprendere le molte iniziative come “Verzuolo Pulita”, gli incontri con i cittadini, la cura del verde». «Occorre ancora cioè puntare a informare, educare e formare – ha continuato - per migliorare l’ambiente e ridurre i costi dei rifiuti».



Infine, il Sindaco ha ricordato la vicenda aperta sulla riduzione delle somme ai Comuni di Villafalletto e Vottignasco quale compensazione della presenza dell’impianto e della discarica. Il Vicesindaco Giampiero Pettiti ha illustrato le scelte degli allora Amministratori sulla raccolta porta a porta e le riserve che la minoranza di quegli anni aveva rappresentato.



Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità la presa d’atto.



La seduta è poi passata all’interpellanza della minoranza sul non coinvolgimento del Comune da parte della Provincia per il bando del nuovo ITIS. Il Sindaco ha spiegato di essere reduce dall’incontro in Provincia sulla mobilità, problema che si trascina da decenni a Verzuolo e ha ricordato l’importanza della concertazione sulla problematica. Incontro proposto dal presidente della Provincia Federico Borgna e dal Vicepresidente Flavio Manavella a febbraio sia per la soluzione provvisoria delle aule per l’anno scolastico 2021/2022 sia per la concertazione politica.



Il Sindaco ha inoltre ricordato che all’inizio della vicenda erano due i Comuni interessati dalla



Provincia sul nuovo insediamento. «Ecco il motivo di sostenere l’ITIS a Verzuolo anche con un



robusto investimento non programmabile di oltre 110.000 euro – ha detto Panero – per la collocazione provvisoria presso le scuole Medie».



Il Vicesindaco Pettiti ha precisato, nel merito dell’interpellanza, che l’impegno del Sindaco per l’ITIS a Verzuolo è stato condiviso dal Consiglio comunale nel mandato del 2014. Inoltre, ha interpellato gli uffici della Provincia che si sono resi disponibili agli incontri tecnici sulla gestione del bando.



Infine, sarà opportuno sottoporre alla Provincia l’esigenza di un rapporto unitario dell’Istituto Agraria e dell’ITIS.



Il Consiglio si è concluso con l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno sulla urgente ripresa della viabilità e della ferrovia, dopo l’alluvione, del Colle di Tenda. Questo sia per la popolazione interessata, sia anche per le imprese della nostra zona.



CASA DI RIPOSO



Nei giorni precedenti il Sindaco GianCarlo Panero ha convocato la Commissione “Casa di Riposo” sia per la presentazione dei due nuovi responsabili, la direttrice Stefania Fino e il capo Area Filippo Calarco, sia per fare il punto sulla situazione gestionale. Hanno partecipato la Consigliera di maggioranza Livia Barale e il Consigliere di minoranza Gianfranco Marengo.



Sono 39 gli ospiti su 54 posti di cui già 17 vaccinati; è vaccinato anche tutto il personale. Regolare la situazione degli Oss. Si interverrà nei confronti della Regione per il riconoscimento dei 20 posti letto riottenuti per i non autosufficienti.