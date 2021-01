Ciak si gira: scuola di Cinema al Baruffi, al via le riprese per un cortometraggio

Ciak si gira: tutti pronti al Baruffi per le prime riprese del cortometraggio tratto dal libro Antikka di Antonella Ferraiolo. Da lunedì 25 gennaio Ceva si è trasformata in un set cinematografico grazie al progetto “Piano nazionale Cinema per la scuola” promosso dal MIUR e dal MiBAC.

Per una settimana alunni e docenti saranno impegnati come protagonisti sul set.Dietro la camera, il regista Sandro Bozzolo.

Le riprese si svolgeranno per le vie della città, lungo il fiume Tanaro e nei pressi della stazione. Ma non sarà solo Ceva a essere sotto i riflettori: due giornate di riprese infatti si svolgeranno a Genova, e precisamente giovedì e venerdì quando la troupe si trasferirà nella città dell’autrice del libro.

In una seconda fase inoltre il progetto coinvolgerà anche gli alunni dei due istituti comprensivi di Ceva e Garessio. Una delle protagoniste del cortometraggio sarà proprio la figlia dell’autrice, Bianca Gorlero.

Le riprese saranno effettuate nel rispetto delle normative anti -Covid.