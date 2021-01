Pandemie nella storia: è il tema della lezione dell'Unitre Cuneo, ne parla Gigi Garelli

La lezione che Unitre Cuneo propone per giovedì 28 gennaio 2021, sempre in modalità on line alle 15:30 verterà su un argomento di sicura attualità.

Infatti Gigi Garelli parlerà di “Pandemie nella Storia”

Peste, colera, vaiolo, tifo… Nomi che evocano morte, distruzione, periodi bui. Pur sotto forme diverse, fin dalla più remota antichità, le civiltà hanno dovuto fare i conti con epidemie che si sono protratte talvolta per decenni, con il contorno tragico di carestie e di guerre, aggravate da grandi periodi di freddo.

Come dimenticare l’eco evocativa della peste nera che ha flagellato l’Europa nella prima metà del ‘300, sterminando in alcune regioni fino a metà della popolazione, provocando cambiamenti di portata epocale?

Nella sua relazione, il prof. Garelli cercherà di illustrare le reazioni suscitate da queste epidemie, descrivendo i rimedi più o meno magici messi in campo di volta in volta, e chiedendosi se noi – uomini del ventunesimo secolo – siamo davvero più provveduti nell’affrontarle.

Il Prof. Garelli è insegnante di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Peano di Cuneo, Presidente di Orizzonti di Pace e, con padre Gigi Manino, dirige la struttura che ospitava il Centro Giovanile San Tomaso, a Cuneo, da lui frequentato negli anni dell’adolescenza, opera della Comunità dei Gesuiti e oggi sede dell’associazione e di altre attività orientate alla formazione ai temi dell’intercultura. Attualmente è Direttore dell’ Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo D.L. Bianco