Nuoto sincro: atlete Hydro Sport protagoniste a Torino

Si è svolta, domenica 24 gennaio presso la Piscina Stadio Monumentale a Torino, la prova dei Campionati Regionali di nuoto sincronizzato.

In gara le atlete della società Hydro Sport allenate da Chiara Zavattero.

Le prime in acqua sono state le esordienti A, Beatrice Fiandra e Sara Fiandra che con grande impegno hanno raggiunto il punteggio e si sono qualificate per i Campionati italiani che si svolgeranno in aprile (la qualificazione era già arrivata lo scorso anno e purtroppo la manifestazione nazionale non si era disputata causa Covid).

Al pomeriggio è arrivato il turno delle atlete categoria ragazze con Airaldi Nicole, Bedino Rossana, Dall’Aglio Angelica, Fiandra Roberta, Gentile Victoria e Giordanino Virginia. Molto brave tutte le ragazze, ad un passo dalla qualificazione (ci sono ancora altre gare per poterla ottenere).

Grande soddisfazione da parte della società per l’entusiasmo delle ragazze, dell’allenatrice e delle famiglie nel poter trovare un po’ di normalità nel ritorno alle gare.