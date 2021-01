Marta Bassino terza nel gigante di Kronplatz: "Sono contenta, tenevo molto a questa gara"

Continua la grande stagione di Marta Bassino in Coppa del mondo.

Il terzo gradino del podio nel gigante di Kronplatz è bello come una vittoria ed arriva dopo una grande rimonta, visto il settimo posto al termine della prima manche.

La gioia di Marta nel post gara (ufficio stampa FISI): "Sono proprio contenta perché questa era una gara alla quale tenevo molto. E' stata molto tosta e molto difficile, però quando mi sono trovata in partenza nella seconda ho deciso di buttare giù le punte perché sapevo che nella parte bassa si poteva fare la differenza. E' andata bene e sono molto contenta. Nella prima manche avevo fatto un errore e non mi ero fidata nella parte finale. Prima della seconda mi sono detta "Non è mai finita". Mi spiace per Michelle perché è in un ottimo stato di forma, però sono contenta di essere salita sul podio anche oggi. E' una pista molto difficile, in più oggi è come se ci fossero due nevi diverse: in alto dura, in basso cedeva un po'. L'ultima parte è in ombra e con le contropendenze. Bisogna fidarsi dei piedi e andare giù decise. Arrivo ai Mondiali in un bello stato di forma. E' da inizio stagione che sto sciando bene, speravo di tenere la forma per tutta la stagione e mi sono anche gestita nei momenti in cui magari accusavo maggiormente la stanchezza. Penso di arrivare pronta e spero di divertirmi".