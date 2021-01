Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino sul podio nel gigante di Kronplatz

Ancora un podio per l'Italia in Coppa del mondo, ancora un podio (17° in carriera, sesto di questa strepitosa annata) per Marta Bassino.

La campionessa di Borgo San Dalmazzo chiude al terzo posto il gigante di Kronplatz, sesto appuntamento stagionale tra le porte larghe.

Marta, settima a metà gara, rimonta nella frazione conclusiva, confermando (e rafforzando) la sua leadership nella specialità.

Vittoria della francese Tessa Worley con il tempo di 2:11.38 davanti a Lara Gut-Behrami (+0,27) ed alla cuneese (+0,73), poi Shiffrin e Hrovat.

Le altre azzurre: Sofia Goggia settima, Federica Brignone ottava, Elena Curtoni 22^, Roberta Midali 26^.