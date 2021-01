“Forza Marta!”: i negozianti di Borgo sostengono la loro campionessa

Fresca di un nuovo podio in Coppa del Mondo, Marta Bassino ha davvero il tifo di tutta la sua città.

I negozianti di Borgo San Dalmazzo hanno voluto dimostrare pubblicamente il loro appoggio esibendo in vetrina un cartello con la scritta “Forza Marta!”.

L'idea è del Fan Club Marta Bassino, fondato nel 2014.

Tantissimi gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa.

Chi volesse iscriversi al Fan Club ufficiale per l’annata 2020-2021 la tessera costa 15 euro. Per ogni quota sociale, si devolve un euro in favore della manutenzione dei sentieri in Valle Gesso per il risanamento dei danni causati dalla tempesta del 2-3 ottobre 2020; l’iniziativa è concertata con l’ente Aree protette Alpi Marittime.