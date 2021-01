Si lavora in alta Valle Stura, al colle della Maddalena, per poter riaprire la strada da Argentera al Confine di Stato, chiusa a causa delle nevicate dei giorni scorsi e per il conseguente pericolo valanghe.

Le operazioni hanno preso il via alle 9 di stamattina, martedì 26 gennaio, dove è stato attivato il PIDAV, il Piano di Intervento di Distacco Artificiale Valanghe, con le esplosioni pilotate per mezzo di una speciale campana (DeisyBell) montata su un elicottero.