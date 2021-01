MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo crostata al cioccokiwi

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

il kiwi a polpa verde

Pur trattandosi di un frutto originariamente asiatico, il Piemonte vanta una produzione leader a livello italiano ed internazionale. Caratterizzato dalla forma ovale, dalla polpa verde brillante costellata da piccoli semini neri e un sole bianco al centro, e dalla buccia pelosa, è considerato un microcosmo di vitamine (in particolare la vitamina C), sali minerali e fibre, per questo molto ricercato in tutti i regimi alimentari.

CROSTATA AL CIOCCOKIWI

Tempi

45 minuti



Ideale per…

ogni momento “dolce” della giornata (colazione, merenda)



Ingredienti (4 persone)

Per la frolla:

200 g di farina tipo 0

100 g di zucchero

40 g di olio di semi di girasole

50 ml di acqua

1 punta di cucchiaino di lievito per dolci

Per la crema al cioccolato:

100 g di cioccolato fondente 50%

125 ml di bevanda vegetale di soia (latte di soia)

25 g di farina tipo 0

50 g di zucchero

½ cucchiaino di cannella

Per decorare la crostata

2 kiwi

Procedimento

1. Iniziate con la frolla unendo tutti i suoi ingredienti fino a formare un impasto omogeneo da far riposare in frigo 10 min.

2. Nel frattempo, preparate la crema tritando il cioccolato fondente e facendolo sciogliere in un pentolino con lo zucchero, la farina e la cannella

3.Aggiungete quindi il latte di soia già caldo a filo, continuando a mescolare a fiamma bassa

4. Fate raffreddare la crema al cioccolato

5. Riprendete la frolla dal frigo e stendetela in una tortiera di ca. 20 cm di diametro, quindi bucherellatela con una forchetta

6. Versatevi la crema al cioccolato e infornate il tutto in forno già caldo a 180°C per 30 min

7. Quando la crostata sarà raffreddata, decoratela con i kiwi pelati e tagliate a fettine rotonde e sottili





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Spesso si pensa a un dolce goloso come a qualcosa ricco di grassi e poco salutare… ma non è questo il caso! Questa specialissima crostata è farcita con una crema al cioccolato priva di uova e di grassi aggiunti. Di suo, poi, il cioccolato fondente è ricco di ferro, che si aggiunge al calcio contenuto nel latte vegetale di soia in calcio e allo straordinario apporto di fibre e vitamina C dei kiwi, appositamente lasciati a crudo per godere appieno di tutta la sua protezione e difesa naturale.

Se avanza?

Frullatela grossolanamente, unite della panna vegetale e mettetela in freezer per ottenere un gelato croccante!