Trail della Valle Grana: via alle iscrizioni per la Curnis Auta Trail

La Podistica Valle Grana in collaborazione con il comune di Cervasca e Massi Sport organizza la Curnis Auta Trail, evento che prende il nome proprio da uno storico percorso che ricalca in senso antiorario tutta la cresta della Valle Grana.

Al culmine della risalita ed esattamente a metà percorso i partecipanti faranno tappa e troveranno un eccezionale ristoro al Rifugio Fauniera dove il gestore, Marco Vittori, è un grande sostenitore della iniziativa e ha messo a disposizione la sua struttura per l’intera giornata.

La partenza sarà alle ore 23,00 di sabato 10 luglio dal Filatoio di Caraglio e l'arrivo è previsto davanti al comune di Cervasca nella giornata di domenica 11; proprio la notte sarà la cornice perfetta per i 200 impavidi appassionati di corsa che decideranno di testare le proprie capacità sugli 81 km di tracciato, con 4500 m di dislivello positivo.

“Siamo orgogliosi dell’interesse che stanno dimostrando gli enti e le persone coinvolte; siamo una bella squadra che si sta impegnando molto per creare un evento unico in una valle meravigliosa. Tra i partecipanti già iscritti c’è un olandese e una finlandese e stiamo ricevendo contatti da tutta Italia, dalla Turchia, dal Marocco e da altri paesi europei.” - queste le parole di soddisfazione di uno degli organizzatori, Maurizio Veglia.

Un evento, quello del 10 luglio, unico nel suo genere e ancor di più agonisticamente competitivo in virtù del fatto che l'edizione 2021 del Curnis Auta Trail è stata riconosciuta come gara qualificante per l'UTMB, il campionato del mondo di Ultra Trail che si svolge tutti gli anni a Chamonix; ogni partecipante che terminerà la gara otterrà quindi 4 punti che gli consentiranno di partecipare ad una gara del circuito.

Quindi, se anche tu sei un appassionato di montagna e di corsa, non perdere tempo, iscriviti subito tramite il sito www.wedosport.net, approfittando della tariffa ridotta fino al 31 gennaio, ma tutti possono vivere questa esperienza, diventando volontari lungo il percorso (info@podisticavallegrana.com).