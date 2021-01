Buono Servizi al Lavoro per persone con disabilità: all'EnAIP Cuneo si può aderire al progetto

Il Buono Servizi al Lavoro per persone con disabilità è un progetto per favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone domiciliate in Piemonte, iscritte presso i servizi di collocamento mirato dei Centri per l’Impiego della Regione e in possesso della “Relazione conclusiva” ai sensi del DPCM del 13 gennaio 2000 art. 6 e della L.68/99.