“Genola Smart” il progetto dedicato a chi ha difficoltà con i moderni devices promosso dai giovani locali

Alcuni giovani di Genola, in collaborazione con il Comune, hanno programmato una serie di incontri in favore di tutti coloro che non si destreggiano con facilità in un mondo fatto di smartphone, tablet e pc. Un progetto serale, gratuito, dedicato alla tecnologia e ai servizi online.



A guidarlo un gruppo di giovani che, tra gli innumerevoli argomenti, tratterano anche dell’attivazione dello SPID, del cashback di stato, della creazione di una casella di posta elettronica e molto altro. Nel corso degli incontri i partecipanti potranno apprendere tutte le competenze di base tramite la proiezione su un grande schermo. Vi sarà inoltre la possibilità di mettere in pratica le nozioni apprese attraverso i propri dispositivi.



Il progetto inizierà mercoledì 10 febbraio alle 20.20 con un incontro conoscitivo presso la sala polivalente della Finestra sul Castello nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.



“È un'iniziativa in cui crediamo molto - commenta il sindaco Flavio Gastaldi - questi ragazzi sono genuini ed è nostro dovere valorizzarli, a maggior ragione se il fine è quantomai d'attualità come quello proposto. Mi piace il pragmatismo e la voglia di mettersi in gioco che ha questo gruppo che si è spontaneamente fatto avanti: spero sia l'inizio di una lunga serie di collaborazioni con il Comune".

Per ulteriori informazioni contattare Viviana Gullino, Manar 345-3119353 e Silvia 342-0092888