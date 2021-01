Mondovivo porta in Regione le 2.000 firme contro il polo logistico nell’area della ex Cobra

Proseguono le iniziative dell'associazione Mondovivo, il gruppo formato da alcuni residenti di Pogliola e Breolungi, che si è costituito lo scorso luglio per portare all’attenzione di tutti le conseguenze dell’eventuale costruzione del polo logistico intermodale di appoggio per il porto di Vado Ligure nell’area della ex Cobra.

Ieri, martedì 26 gennaio, l’associazione monregalese è stata ricevuta negli uffici della presidenza della Regione Piemonte dal Presidente Alberto Cirio, dal vicepresidente con delega all’urbanistica e programmazione territoriale Fabio Carosso e dall’assessore ai trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi.

Il Presidente di Mondovivo, Paolo Rossi, ha consegnato al Presidente Cirio le oltre 2000 firme raccolte a sostegno della petizione con la quale Mondovivo e altre realtà associative hanno chiesto alle autorità di agire per difendere il territorio e l’ambiente a tutela della salute dei cittadini monregalesi, in considerazione della prospettata realizzazione di un polo logistico nell’area ex-Cobra a Mondovì.

L’assessore Gabusi ha dichiarato che la posizione della Regione Piemonte non è ancora definita, chiarendo che è in corso il processo allargato che individuerà, entro fine anno, i possibili luoghi candidati per la realizzazione del polo logistico.

Questo processo terrà conto delle posizioni di enti locali, tra cui certamente i Comuni interessati, degli imprenditori coinvolti, delle realtà che rappresentano il mondo agricolo, quali Coldiretti e Confagricoltura, e delle associazioni a tutela del territorio e dell’ambiente.

Quanto alla proposta di realizzare il polo logistico nell’area ex-Cobra, la posizione del Comune di Mondovì e degli enti territoriali sarà quindi molto importante.

Il Presidente ha evidenziato che la logistica è una risorsa strategica e fondamentale per il futuro del Piemonte, ma allo stesso tempo ha rassicurato l’associazione che la scelta dei luoghi dove realizzare le opere sarà adottata sulla base del buon senso e considerando gli impatti ambientali e sul territorio degli interventi previsti. Il prossimo periodo sarà quindi decisivo per la definizione del sito. Mondovivo intende mantenere alta l’attenzione sulle scelte delle autorità pubbliche e continuerà a tenere informata la cittadinanza sulle prossime evoluzioni.