Narzole, ultimo saluto al piccolo Simone, morto ad appena 28 giorni

Si terranno domani, giovedì 28 gennaio, i funerali del piccolo Simone Torta, il bimbo mancato lo scorso 15 gennaio a causa dell’improvviso malore che lo aveva colpito nell’abitazione di famiglia, in frazione Lucchi di Narzole, ad appena 28 giorni dalla nascita, avvenuta all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo.



Per accertare le ragioni che hanno portato al decesso del piccolo il magistrato aveva disposto l’autopsia sul corpicino del bimbo, effettuata lunedì all’ospedale di Verduno.

Dal presidio langarolo la salma del piccolo partirà alle 14 di domani per l’ultimo saluto, previsto con la cerimonia in programma un’ora dopo presso la parrocchiale di Sant’Antonino di Salmour, dove questa sera (ore 20.30) verrà recitato un rosario di preghiera.



Ad accompagnare Simone nel suo ultimo viaggio la mamma Elisa, il papà Antonello e il fratellino, insieme ai nonni Domenico Pierina, Maria e Marco, alle zie Alice e Serena, e ai cuginetti.



Dopo le esequie la salma verrà tumulata nella tomba di famiglia interna al cimitero di San Giovanni a Cherasco. Trigesima a Sant'Antonino di Salmour venerdì 12 febbraio. Per volere della famiglia non fiori, ma opere di bene.