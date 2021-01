Pista ciclabile tra Levaldigi e il centro di Savigliano?

Una pista ciclabile che colleghi i 10 chilometri di distanza tra il centro cittadino di Savigliano con la frazione di Levaldigi in modo da evitare il pericoloso tratto stradale sulla statale 20. Una proposta avanzata dal consigliere di opposizione Antonello Portera (M5S) che prevederebbe di realizzare il collegamento tra Levaldigi e il bivio per Mattione.

Nell’interrogazione, Portera chiede al sindaco Giulio Ambroggio se l’Amministrazione abbia preso o intenda prendere in considerazione tale intervento.

Una soluzione che, come spiega il consigliere, “consentirebbe ai ciclisti di raggiungere con maggior sicurezza il bivio, trovandosi poi a percorrere solo strade secondarie poco trafficate che permetterebbero di arrivare fino al centro cittadino. Non può negarsi - aggiunge Portera - che l’esentale realizzazione dell’opera oltre ad andare nella direzione di favorire il trasporto sostenibile, rappresenterebbe un segnale di maggior vicinanza e appartenenza della frazione rispetto alla città”.

Il progetto comunque non sarebbe di realizzazione così immediata considerato che il tratto di strada non è di proprietà comunale, ma provinciale. “Ma l’Amministrazione potrebbe attivarsi perché si faccia. Per metà la ciclabile sarebbe praticamente pronta. Per l'altra metà sarebbe necessario un esproprio, oppure coprire un fosso, impresa ardua ma sarebbe bello. Basterebbe fare quel tratto e sarebbe comodissimo spostarsi in bici da Savigliano a Levaldigi. Oggi invece è molto, molto pericoloso”.

Se ne parlerà durante il Consiglio comunale di domani, giovedì 28 gennaio.