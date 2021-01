Saluzzo, il sindaco Calderoni: "Anno dopo anno, il Giorno della Memoria è sempre più significativo"

E’ il breve intervento del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni davanti al cimitero ebraico di Saluzzo questa mattina (27 gennaio) per la Giornata della memoria 2021.

« Questo momento di commemorazione diventa di anno in anno sempre più significativo perché il tempo sta consumando i testimoni diretti della più grande tragedia del XX secolo e tocca a noi portare avanti l’esercizio del ricordo ».

Il Comune ha organizzato un programma senza pubblico a causa delle misure anti-Covid, con la presenza dei delegati delle associazioni combattentistiche e d’Arma e con il parroco del duomo don Roberto Salomone. Di fronte alla lapide sul muro del cimitero israelitico di via Lagnasco, l’avvocato saluzzese Antonio Brunetti, in rappresentanza della Comunità ebraica, ha letto i 29 nomi dei deportati saluzzesi di origini ebraiche. Nessuno è tornato in città dopo la prigionia nei lager.