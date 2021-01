Serie D: Di Salvatore lascia Fossano, è un nuovo giocatore dell'Imperia

Cambio di maglia per Leonardo Di Salvatore, che passa dal Fossano all'Imperia.

L'attaccante classe '99 si è già allenato con la nuova squadra che milita in Serie D, nello stesso girone (A) dei blues.

Il comunicato ufficiale

Leonardo Di Salvatore è un nuovo calciatore di ASD IMPERIA . Nella giornata di ieri l’atleta ha svolto il primo allenamento insieme ai nerazzurri. Cresciuto nelle giovanili del Fossano, ha indossato anche la maglia dell’Albenga prima di tornare nella società fossanese. Di Salvatore, attaccante mancino classe 1999, si è presentato: ”Sono un attaccante mancino che, davanti , può ricoprire tutti i ruoli. Sono a completa disposizione del Mister.”

E le sue prime sensazioni da nerazzurro: ”Sono davvero contento di essere arrivato a Imperia perché è una grande piazza e la squadra occupa una buonissima posizione in classifica. Cercherò sempre di onorare la maglia , so che il motto è ‘maglia sudata sempre’ ed è ciò che posso garantire ai tifosi.” Di Salvatore ha segnato due reti in questo campionato, e una proprio contro l’Imperia, in 14 partite giocate.

Il giocatore sarà subito a disposizione della squadra: "Questo è un gruppo con una grande anima e voglio integrarmi prima possibile. Sabato avremo un impegno importante, in casa della capolista, ma come ho sentito dire dal Mister: vogliamo fare risultato.”