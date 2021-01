Devo posticipare uno screening tumorale di routine a causa della pandemia della malattia da Coronavirus (COVID-19)?

Man mano che gli ordini di permanenza a casa vengono allentati o revocati, le strutture sanitarie iniziano di nuovo a programmare screening, test ed esami di routine per il cancro. Questi screening oncologici sono test programmati regolarmente per verificare la presenza di tumori nelle persone senza sintomi.

Se sei in ritardo - per uno screening del cancro di routine in questo momento, ecco alcune cose da considerare:

La diagnosi precoce potrebbe fare la differenza.

Gli screening di routine per il cancro sono molto importanti. In generale, più tardi viene rilevato il cancro, più il trattamento diventa serio e coinvolgente. Cogliere il cancro in una fase precoce può rendere il cancro più facile da trattare e migliorare i risultati, come affermano gli oncologi della Fondazione Veronesi.

Se sei considerato ad alto rischio, è particolarmente importante attenersi a un programma di screening regolare.

Ogni comunità è unica

A seconda della gravità della pandemia COVID-19 nella tua zona, le politiche potrebbero differire. Alcune strutture sanitarie potrebbero essere aperte durante l'orario normale, mentre altre potrebbero essere operative solo su base part-time. Ciò potrebbe influire sulla disponibilità di fasce orarie per lo screening.

Potrebbero essere disponibili opzioni di test alternative

Molti tipi di esami di screening, come mammografia, colonscopia, Pap test, test del papillomavirus umano (HPV), test del PSA e screening del cancro del polmone, richiedono una visita di persona. Ma potrebbero essere disponibili opzioni senza contatto per alcuni screening, come il test del sangue occulto nelle feci, che comportano la raccolta di un campione di feci a casa e l'invio al medico.

Se hai bisogno di uno screening per il cancro della pelle, potrebbe essere disponibile la telemedicina. La telemedicina implica di scattare foto di qualsiasi cosa nuova lesione cutanea, mutevole o insolita sulla tua pelle e inviarle al tuo dermatologo.

Quando vedere un dermatologo

Ci sono ancora molte ragioni per vedere un dermatologo durante la pandemia COVID-19, e per questo motivo la maggior parte degli studi di dermatologia rimangono aperti con dei limiti. Alcune condizioni richiedono una visita in clinica mentre altre possono essere gestite tramite teledermatologia (vedi sotto). La dermatologia è una specialità visiva perfetta per la consulenza in telemedicina e i dermatologi eseguono questo tipo di cure da decenni. Visitando il tuo dermatologo tramite teledermatologia puoi aiutare a deviare le cure dalle strutture di cure urgenti e di emergenza che in questo periodo sono sovraccariche.

Cosa puoi fare

Riconoscere l'insorgenza di una dermatosi o peggio di un tumore cutaneo precocemente è estremamente importante per avere successo terapeutico.

Come affermano i dermatologi online della clinica DCderma, oggi più che mai la tecnologia ci viene in aiuto per avere delle risposte rapide e per sciogliere ogni dubbio, come la teledermatologia. La teledermatologia è particolarmente utile nelle dermatosi croniche (acne, malattie infiammatorie e pigmentarie della pelle), nella cura di pazienti geriatrici e oncologici con complicanze dermatologiche.

I risultati indicano che i limiti dell'assistenza dermatologica personale dei pazienti con malattie della pelle possono almeno essere parzialmente compensati dalla diffusione dei consulti dermatologici online.

Controlla la tua pelle periodicamente e contatta il tuo dermatologo se ritieni che qualcosa necessiti di attenzione immediata.

Se hai un tumore della pelle confermato da biopsia, il tuo chirurgo dermatologico ti darà le raccomandazioni terapeutiche specifiche in base al tipo di cancro della pelle, alle caratteristiche microscopiche e alla posizione.

Utilizza i servizi di telemedicina quando possibile. Controlla il sito web del tuo dermatologo per vedere se offre visite di telemedicina. Molti disturbi della pelle possono essere valutati e gestiti a distanza e gli assicuratori sono sempre più propensi a coprire la telemedicina man mano che la pandemia continua.

Tieni presente che le raccomandazioni e le normative si evolvono quotidianamente, a volte di ora in ora, e il personale della clinica e gli operatori sanitari stanno facendo del loro meglio per soddisfare le esigenze dei pazienti, dando priorità alla sicurezza pubblica e aderendo sia ai decreti del governo che alle raccomandazioni delle società mediche.