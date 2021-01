La rivoluzione dell’intelligenza artificiale

L’idea dell’intelligenza artificiale può spaventare molti, se si pensa a film americani in cui i robot e i computer prendono coscienza e iniziano una guerra contro il genere umano. Nella realtà però questo non sta succedendo, nonostante questo tipo di tecnologia sia già massicciamente presente in ogni settore della nostra vita quotidiana.

In sintesi l’intelligenza artificiale è un prezioso strumento di analisi dei dati che può aumentare la produttività, creare delle esperienze personalizzate, migliorare la qualità della vita di ognuno, e offrire degli insight anche su temi delicati difficili da analizzare dagli studiosi. La sua rilevanza sta aumentando sempre di più, e ormai non si può non conoscere il suo funzionamento e la sua diffusione.

Sviluppo e crescita

Si può analizzare in tutti i settori una rilevante crescita degli investimenti sul fronte dell’intelligenza artificiale: ogni azienda riconosce il valore aggiunto che la tecnologia può portare e quanto valga la pena inserirla nel proprio business. Nel 2018 sono stati investiti 2,6 miliardi di euro per la ricerca e lo sviluppo dell’IA, anche in parte da fondi pubblici. Ovviamente la maggior parte di questi investimenti saranno dedicati alle aziende di servizi informatici e software ma non sono da escludere neanche grandi aziende di vendita al dettaglio, intrattenimento, ricerca e informazione.

È già nelle nostre vite

Il passaggio ad un utilizzo diffuso dell’IA è già iniziato da tempo, e gli ambiti della nostra vita che ne sono toccati sono più di quanto ci si possa immaginare. Sicuramente in qualche modo non completamente percettibile possiamo già notare l’influsso sulla nostra vita di tutti i giorni, in modi più o meno rilevanti. Questo è sempre in aumento e lo sviluppo dei software intelligenti non si ferma. Ma non c’è da temere: l’Unione Europea sta procedendo al passo con le tecnologie per assicurare una regolamentazione e una legiferazione che continui a proteggere privacy e sicurezza degli individui.

Ma quali sono alcuni degli utilizzi dell’intelligenza artificiale?

Shopping

Il nostro modo di acquistare sta cambiando sempre di più, specialmente a fronte della crisi coronavirus che ha triplicato i clienti dell’online. Con l’aumento del traffico su e-commerce aumentano anche i dati che ogni persona che passa lascia dietro di sé. È logico che i commercianti abbiano necessità di esaminare tali dati in modo da avere profitti maggiori perfezionando il target o l’esperienza di acquisto. Questo porta una serie di vantaggi anche al consumatore, che riceverà spesso buoni sconto dedicati a lui e prodotti consigliati di cui ha veramente bisogno.

Giochi

I metodi di intrattenimento stanno migrando verso i dispositivi mobili e in generale elettronici. Infatti si è vista una diminuzione dell’interesse per sale bingo, ed un aumento delle video slot fornite da portali di casinò online certificati. Questi giochi hanno un forte utilizzo dell’intelligenza artificiale, atta a riprodurre la casualità della realtà ed a produrre offerte personalizzate in base alle modalità di gioco. Allo stesso modo anche altre piattaforme di intrattenimento utilizzano i dati dell’utente in modo intelligente per creare engagement e proporre contenuti potenzialmente perfetti per l’individuo.

Case intelligenti

Moltissimi ormai hanno in casa un assistente domestico vocale pronto a riprodurre musica, impostare timer o rispondere a domande improbabili. Ma questi avanzati device possono fare molto di più. Attraverso l’intelligenza artificiale infatti si possono raccogliere dati e studiare piani per risparmiare sull’energia di luci e di sistemi di gestione temperatura o creare delle condizioni perfette in ogni momento. In questo caso è necessario un certo investimento, perché tutto il sistema domestico va adattato, dalle lampadine fino ai motori che sollevano le tapparelle.

Contro le fake news

Un’insolita ma utilissima applicazione dell’intelligenza artificiale è legata al mondo dell’informazione. Attraverso analisi del contenuto di articoli e immagini, le intelligenze artificiali sono in grado di comprendere se una notizia è reale o è fake. In questo modo offrirebbero un grande servizio agli utenti che possono liberarsi dei fastidi e della confusione prodotta da questo fenomeno, e di conseguenza possono fruire di un sistema di informazione di più alta qualità e più neutro. Questi processi sono applicabili anche ai social media, piattaforma molto fertile per i fenomeni delle notizie bufala.

Ed è solo l’inizio

Ogni giorno vengono applicati degli sviluppi e degli aggiornamenti ai sistemi di intelligenza artificiale che sono utilizzati più frequentemente da tutti. Si arriverà presto ad un momento in cui sarà fondamentale per chi ha un’azienda utilizzare l’IA per restare sul mercato. Allo stesso modo però i benefici non sono solo commerciali, in quanto anche computer con intelligenza artificiale delle università o dei centri di ricerca si stanno modernizzando, per portare analisi e interpretazioni di rilievo per affrontare catastrofi ed emergenze che l’intelligenza umana fatica a comprendere.